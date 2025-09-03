Президент США Дональд Трамп в эфире радиошоу Скотта Дженнингса вновь отметил, что "очень разочарован" российским лидером Владимиром Путиным, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. По словам Трампа, Вашингтон "будет делать кое-что, чтобы помочь людям жить", однако он не уточнил деталей.

Этим летом американский президент уже несколько раз критиковал Путина за нежелание идти на уступки для прекращения войны в Украине. В ответ в августе российский лидер заявил, что "разочарования происходят от избыточных ожиданий". Любопытно, что спустя несколько дней после этих слов — 15 августа — на встрече на Аляске Трамп принимал Путина тепло и даже смягчил риторику.

В свежем интервью Трамп также прокомментировал обсуждаемую "ось", якобы формирующуюся в Китае на фоне встреч мировых лидеров. Президент США подчеркнул, что это его "не беспокоит вообще".