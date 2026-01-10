Президент США Дональд Трамп проведёт сегодня в Белом доме встречу с руководителями крупнейших нефтяных компаний мира, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеграм-канал Donald Trump на русском. По словам президента, интерес к мероприятию огромный, но из-за незавершённого строительства бального зала не все смогут присутствовать лично.

"Все хотят там быть. Очень жаль, что бальный зал ещё не закончили, потому что, если бы он был готов, он был бы полным. Мы приносим извинения тем нефтяным компаниям, которых не можем принять сегодня, но министр энергетики Крис Райт и министр внутренних дел Дуг Бергум встретятся с ними на следующей неделе", — отметил Трамп в Telegram.

Президент уточнил, что ключевой темой встречи станет венесуэльская нефть и долгосрочные отношения США с этой страной, её безопасность и интересы народа. Кроме того, он подчеркнул важность снижения цен на нефть для американцев и борьбы с наркотиками и преступниками, въезжающими в страну.

Встреча запланирована на 14:30 по Вашингтону (21:30 по Киеву, 22:30 по Москве).