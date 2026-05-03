Трамп сомневается в инициативе Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил новые предложения о мирном урегулировании от Ирана и сейчас их рассматривает, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

При этом он подчеркнул, что не уверен в перспективах этих инициатив и не исключает возможность будущих ударов по Ирану.

По словам главы Белого дома, переговорный процесс между сторонами фактически зашел в тупик после вступления в силу перемирия 8 апреля. Один из раундов переговоров, прошедший при посредничестве Пакистана, завершился безрезультатно.

Несмотря на это, Трамп подтвердил, что Вашингтон продолжает изучать новые предложения Тегерана. Речь идет о плане из 14 пунктов, который Иран передал через посредников.

Среди ключевых предложений — прекращение боевых действий, снятие морской блокады, вывод американских войск из близлежащих регионов, а также отмена санкций и размораживание иранских активов.

Особое внимание в документе уделено Ормузскому проливу — стратегически важному маршруту поставок нефти. Иран предлагает обеспечить его бесперебойную работу и создать новый механизм контроля.

Кроме того, Тегеран считает, что обсуждение ядерной программы следует отложить до завершения активной фазы конфликта.

Окончательного ответа США на инициативу Ирана пока нет, однако, как дал понять Трамп, Вашингтон сохраняет жесткую позицию и рассматривает разные варианты развития ситуации.