Президент США Дональд Трамп поделился итогами встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, отметив, что переговоры были "по-настоящему отличными" и охватывали широкий спектр вопросов, включая ситуацию в Украине, экономическое сотрудничество и борьбу с наркотиками, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Telegram-канал "Donald Trump на русском".

"Вопрос Украины поднимался очень серьёзно. Мы долго об этом говорили, и мы оба будем работать вместе, чтобы попытаться что-то сделать. Мы согласны, что стороны, знаете, застряли в этой борьбе, и иногда, наверное, приходится дать им воевать. Сумасшествие. Но он собирается помочь нам, и мы будем работать вместе по вопросу Украины. Больше особо ничего мы сделать не можем. Он уже давно покупает нефть у России — это обеспечивает значительную часть потребностей Китая… Но мы не обсуждали нефть. Мы обсуждали, как работать вместе, чтобы попытаться закончить эту войну. Знаете, она не влияет на Китай. Она не влияет на нас. И я хотел бы, чтобы это закончилось — потому что мне не нравится видеть, как шесть, семь, восемь тысяч молодых людей, в основном молодых, в основном солдат, погибают", — заявил Трамп.

Помимо украинского кризиса, лидеры обсудили экономическое сотрудничество. Дональд Трамп подчеркнул важность взаимного уважения между США и Китаем и рассказал о достигнутых договорённостях.

"У меня состоялась по-настоящему отличная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Между нашими странами царит огромное взаимное уважение, и после сегодняшних переговоров оно станет ещё крепче. Мы договорились по многим вопросам, а по другим, даже очень важным, близки к окончательному решению", — отметил он.

Президент США сообщил о начале закупок Китаем американской сельскохозяйственной продукции и продолжении поставок редкоземельных минералов.

"Для меня большая честь, что председатель Си одобрил начало закупок Китаем огромных объёмов сои и другой сельскохозяйственной продукции. Наши фермеры будут очень довольны! Как я уже говорил во время своего первого срока, фермерам стоит немедленно идти и покупать больше земли и более мощные тракторы. Хочу поблагодарить председателя Си за это! Кроме того, Китай согласился продолжить открытые и свободные поставки редкоземельных и критически важных минералов, магнитов и других материалов. И, что особенно важно, Китай решительно заявил, что будет активно работать с нами, чтобы остановить поток фентанила в нашу страну. Они помогут нам положить конец кризису фентанила", — подчеркнул Трамп.

Также стороны обсудили перспективы закупки американской энергии.

"Китай также согласился начать процесс закупки американской энергии. Фактически, может состояться крупная сделка по покупке нефти и газа из великого штата Аляска. Крис Райт, Даг Бергум и наши энергетические команды встретятся, чтобы обсудить возможность заключения такого соглашения", — заявил он.

Дональд Трамп выразил уверенность, что достигнутые договорённости принесут процветание и безопасность миллионам американцев.