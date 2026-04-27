Трамп сообщил о переговорах с Ираном по вывозу ядерных материалов
Сегодня 2026, 01:18
Сегодня 2026, 01:18Сегодня 2026, 01:18
Фото: Pixabay.com
Президент Дональд Трамп заявил, что в рамках переговоров с Ираном обсуждается вывоз с территории страны ядерного топлива и других радиоактивных материалов, передает BAQ.KZ.
В интервью телеканалу Fox News он отметил, что Вашингтон называет эти материалы «ядерной пылью» и настаивает на их вывозе в рамках переговорного процесса.
«Мы не хотим, чтобы она у них осталась. Мы собираемся это сделать, и это часть наших переговоров с Ираном», — заявил Трамп.
По его словам, под этим термином он подразумевает ядерное топливо и другие материалы, которые, как утверждает американская сторона, были существенно повреждены в результате ударов по объектам ядерной инфраструктуры в 2025 году.
Напомним, ранее сообщалось об ударах по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо, после чего последовали ответные действия со стороны Ирана.
Самое читаемое
- В СКО женщину приговорили к 14 годам за убийство знакомого
- У жителя Атырау изъято 501,9 кг рыбы осетровых пород
- Туристический микроавтобус сорвался вниз близ Кольсая
- Казахстанский всадник взял золотую медаль в Ташкенте
- Подозреваемый в стрельбе признался в планах нападения на администрацию президента США