Трамп сообщил о переговорах с Ираном по вывозу ядерных материалов

Президент Дональд Трамп заявил, что в рамках переговоров с Ираном обсуждается вывоз с территории страны ядерного топлива и других радиоактивных материалов, передает BAQ.KZ.

В интервью телеканалу Fox News он отметил, что Вашингтон называет эти материалы «ядерной пылью» и настаивает на их вывозе в рамках переговорного процесса.

«Мы не хотим, чтобы она у них осталась. Мы собираемся это сделать, и это часть наших переговоров с Ираном», — заявил Трамп.

По его словам, под этим термином он подразумевает ядерное топливо и другие материалы, которые, как утверждает американская сторона, были существенно повреждены в результате ударов по объектам ядерной инфраструктуры в 2025 году.

Напомним, ранее сообщалось об ударах по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо, после чего последовали ответные действия со стороны Ирана.