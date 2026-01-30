Трамп сообщил о предстоящих визитах между США и Мексикой
Сегодня, 01:23
Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести в ближайшее время взаимные визиты представителей Соединённых Штатов и Мексики, передаёт BAQ.KZ.
Об этом он сообщил в соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. По словам Трампа, обсуждение прошло в позитивном ключе и было сосредоточено на вопросах безопасности границы, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и торговле.
В свою очередь Клаудия Шейнбаум отметила, что переговоры между двумя странами продвигаются успешно. Она подчеркнула, что диалог был продуктивным и стороны договорились продолжить совместную работу по развитию торговых и двусторонних отношений.
