Президент США Дональд Трамп заявил о планах провести в ближайшее время взаимные визиты представителей Соединённых Штатов и Мексики, передаёт BAQ.KZ.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social по итогам телефонного разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. По словам Трампа, обсуждение прошло в позитивном ключе и было сосредоточено на вопросах безопасности границы, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и торговле.

В свою очередь Клаудия Шейнбаум отметила, что переговоры между двумя странами продвигаются успешно. Она подчеркнула, что диалог был продуктивным и стороны договорились продолжить совместную работу по развитию торговых и двусторонних отношений.