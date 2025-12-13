Президент США Дональд Трамп заявил о заметном продвижении в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом он сообщил, выступая на церемонии вручения почётных наград олимпийским чемпионам 1980 года в составе сборной США по хоккею, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По словам американского лидера, за время его работы удалось способствовать прекращению нескольких вооружённых конфликтов, однако ситуация вокруг Украины остаётся одной из наиболее сложных.

"Мы добились значительного прогресса. Это непростой вопрос, но работа продолжается", — отметил Трамп, добавив, что в настоящее время рассматриваются возможности заключения соответствующих договорённостей.

Он подчеркнул, что в ближайшее время может появиться больше ясности относительно дальнейших шагов в этом направлении.

Ранее о важности текущего этапа для будущего Украины также заявлял премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе встречи с премьером Бельгии Бартом де Вевером.