Президент США Дональд Трамп заявил, что лично остановил побег европейских террористов из сирийской тюрьмы. По его словам, за это его похвалили президент Франции Эмманюэль Макрон и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в личных сообщениях, опубликованных утром, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Я проделал отличную работу. Знаете, что я сделал? Я остановил побег из тюрьмы... О, мы хорошо поработали в Сирии. Там был побег из тюрьмы. Европейские заключённые пытались бежать, и я это остановил. Это было вчера", – рассказал Трамп в интервью New York Post.

Как отмечает издание, побег произошёл из тюрьмы Аль-Шаддади в северо-восточной сирийской провинции Хасака на фоне наступления войск президента Сирии Ахмед аш-Шараа против ранее поддерживаемых США и возглавляемых курдами Сирийских демократических сил.

"Европейские террористы находились в тюрьме. У них был побег. И, работая с правительством Сирии и новым лидером Сирии, они поймали всех заключённых, вернули их в тюрьму, и это были самые опасные террористы в мире – все из Европы", – добавил Дональд Трамп.

По его словам, в течение последнего десятилетия они вели боевые действия с экстремистами и удерживали их под стражей.