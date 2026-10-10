Трамп спрогнозировал резкое снижение цен на дизельное топливо
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Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает резкого снижения цен на дизельное топливо и скорого завершения противостояния с Ираном. Об этом американский лидер сказал во время выступления на мероприятии, посвящённом Дню Колумба.
По словам Трампа, США удалось предотвратить получение Ираном ядерного оружия, а цены на дизельное топливо в ближайшее время значительно снизятся.
«Цены резко пойдут вниз, и всё это скоро закончится — так или иначе», — заявил президент США.
Он также отметил, что развитие ситуации может пойти по двум сценариям, однако не стал подробно раскрывать их. При этом Трамп подчеркнул, что противостояние завершится в ближайшее время.
Кроме того, американский лидер утверждал, что Иран лишился армии, военно-морского и военно-воздушного флотов, а также систем противовоздушной обороны.
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