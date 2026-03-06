Трамп: США должны участвовать в выборе следующего лидера Ирана
Сегодня 2026, 04:06
Бывший президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что он лично должен участвовать в выборе следующего лидера Ирана, если он появится в результате конфликта, сравнив ситуацию с вмешательством США в Венесуэле, передает BAQ.KZ.
«Сын Хаменеи мне неприемлем. Нам нужен кто‑то, кто принесёт гармонию и мир Ирану», — подчеркнул Трамп, добавив, что Соединённые Штаты должны сыграть активную роль в обеспечении стабильности в регионе.
