Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России, если союзники по НАТО перестанут закупать у неё нефть, передает BAQ.KZ cо ссылкой на TRT Global. Его заявление опубликовано в социальной сети Truth Social.

Я готов ввести серьёзные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России, — подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, его "шокирует" продолжающаяся торговля стран альянса с Москвой, поскольку это ослабляет позиции США на переговорах.

Я готов действовать, когда вы будете готовы. Просто скажите "когда", — добавил он.

Трамп также предложил союзникам ещё один способ давления на Москву — введение пошлин в размере 50–100% на товары из Китая, от которого, по его мнению, зависит Россия. Отмена тарифов возможна лишь после завершения войны, отметил он.

Если НАТО сделает так, как я говорю, война быстро закончится и все эти жизни будут спасены! В противном случае вы просто тратите моё время, а также время, энергию и деньги Соединённых Штатов, — заявил президент.

Накануне Трамп вновь раскритиковал действия Владимира Путина, заявив, что его терпение "на исходе" из-за продолжения войны и залётов российских дронов в Польшу. Он предупредил, что в случае дальнейшей эскалации США могут ввести "очень жёсткие санкции", нацеленные на банки и энергетический сектор России.