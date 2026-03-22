Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану предоставлено 48 часов для открытия Ормузского пролива, сообщает BAQ.kz.

В своей публикации в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул, что это требование должно быть выполнено «без какого-либо риска». Он отметил, что в случае невыполнения требования в установленный срок США уничтожат «с земли» иранские электростанции.

Напомним, 11 марта Центральный штаб вооружённых сил Ирана заявил, что страна не позволит транспортировку примерно пятой части мирового экспорта нефти через Ормузский пролив, а также любых поставок топлива, направленных в США и их союзникам.

15 марта Тегеран предупредил, что может использовать любые методы, включая контроль судоходства в Ормузском проливе, чтобы заставить противника уступить.