Президент США Дональд Трамп усиливает давление на Канаду — и на этот раз нацелился на крупный инфраструктурный объект. Запланированное открытие дорогостоящего моста Горди Хоу между США и Канадой внезапно оказалось под угрозой, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.

"Я не позволю открыть этот мост, пока США не будут полностью компенсированы за всё, что мы им [Канаде] дали", — написал президент на своей платформе Truth Social.

Кроме того, по его словам, "Канада должна относиться к США с той справедливостью и тем уважением, которых мы заслуживаем". Президент требует, чтобы США владели "как минимум половиной" моста. Критика инициативы Трампа прозвучала со стороны демократов из штата Мичиган. Представительница губернатора Гретхен Уитмер заявила, что строительство было профинансировано Канадой, а эксплуатация моста будет осуществляться на основе соглашения о совместной собственности:

"Он будет открыт в любом случае", — подчеркнула она.

Сенатор Элисса Слоткин заявила, что Трамп наказывает жителей Мичигана за торговую войну, которую сам же и начал.

Только в 2023 году через пограничный переход в районе Детройта грузовиками было перевезено товаров на сумму 126 млрд долларов. США остаются крупнейшим торговым партнёром Канады с большим отрывом. Трампа, по-видимому, особенно раздражает то, что Канада до сих пор контролирует обе стороны моста и что при строительстве "практически не использовалась американская продукция". Но на этом претензии не заканчиваются: в поле его критики попал и премьер-министр Канады Марк Карни. Он, по словам Трампа, якобы хочет "заключить сделку с Китаем, которая поглотит Канаду", а США достанутся "лишь остатки". Ранее Трамп уже угрожал Канаде 100-процентными пошлинами, если Оттава заключит торговое соглашение с Китаем.