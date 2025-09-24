Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина при поддержке Евросоюза и НАТО способна вернуть всю свою территорию, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. Об этом он написал в соцсети Truth Social во вторник, 23 сентября, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

С течением времени, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, восстановление первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно, — отметил Трамп.

Он добавил, что Россия уже 3,5 года ведет "бесцельную войну, на победу в которой у реальной военной державы ушло бы менее недели", сравнив РФ с "бумажным тигром".

Украина сможет вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше, — подчеркнул Трамп.

По его словам, президент РФ Владимир Путин и Россия "находятся в большой экономической беде", поэтому сейчас самое время для Украины действовать. Трамп пообещал продолжить поставки оружия НАТО.

После встречи Зеленский заявил, что Украина готова номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира, если он "закончит эту войну".