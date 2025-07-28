Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить ранее обозначенный 50-дневный срок, отведённый России и Украине для достижения соглашения о прекращении огня, передает BAQ.KZ со ссылкой на EA Daily.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в шотландском Тернберри.

"Я сокращу эти 50 дней до меньшего числа. Потому что я думаю, что уже знаю ответ, знаю, что произойдет", — подчеркнул Трамп, не уточнив, на сколько именно будет уменьшён срок.

Ранее американский лидер выдвинул жёсткий ультиматум, пригрозив ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против государств, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней стороны не достигнут мирного соглашения.

По мнению Трампа, затягивание конфликта на Украине вредит как США, так и глобальной стабильности.