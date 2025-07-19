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Трамп ужесточил требования в переговорах с ЕС

США готовы сохранить текущий тариф в 25% даже в случае достижения соглашения.

Сегодня, 06:10
АВТОР
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Getty Images Сегодня, 06:10
Сегодня, 06:10
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Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп ужесточил условия торговых переговоров с Европейским союзом, предложив включить в будущую сделку минимальные тарифы в размере от 15 до 20%, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

Новая позиция американской стороны существенно жёстче ранее обсуждаемого варианта, предполагавшего базовую пошлину в 10% на большинство категорий товаров. 

"Ужесточение позиции президента США направлено на проверку болевого порога ЕС", - сообщают источники.

Сообщается, что Дональд Трамп остался недоволен последним предложением ЕС, касающимся снижения пошлин на автомобили. В результате США готовы сохранить текущий тариф в 25% даже в случае достижения соглашения.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович уже высказал разочарование итогами последнего раунда переговоров, проходивших в Вашингтоне. Один из европейских дипломатов сообщил изданию, что Брюссель может пойти на уступки, учитывая приближающийся дедлайн - 1 августа.

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