Президент США Дональд Трамп ужесточил условия торговых переговоров с Европейским союзом, предложив включить в будущую сделку минимальные тарифы в размере от 15 до 20%, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

Новая позиция американской стороны существенно жёстче ранее обсуждаемого варианта, предполагавшего базовую пошлину в 10% на большинство категорий товаров.

"Ужесточение позиции президента США направлено на проверку болевого порога ЕС", - сообщают источники.

Сообщается, что Дональд Трамп остался недоволен последним предложением ЕС, касающимся снижения пошлин на автомобили. В результате США готовы сохранить текущий тариф в 25% даже в случае достижения соглашения.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович уже высказал разочарование итогами последнего раунда переговоров, проходивших в Вашингтоне. Один из европейских дипломатов сообщил изданию, что Брюссель может пойти на уступки, учитывая приближающийся дедлайн - 1 августа.