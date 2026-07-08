  • Главная
  • Новости
  • Трамп вновь заявил о необходимости контроля США над Гренландией

Трамп вновь заявил о необходимости контроля США над Гренландией

По словам американского президента, остров имеет важное стратегическое значение.

Сегодня 2026, 00:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 00:13
Сегодня 2026, 00:13
164
Фото: Pixabay.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна находиться под контролем Соединенных Штатов, а не Дании.

Такое заявление американский лидер сделал во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшейся в рамках саммита НАТО в Анкаре.

По словам Трампа, Гренландия имеет стратегическое значение для США.

Он также отметил, что в районе острова находятся российские и китайские корабли, подчеркнув, что этот фактор делает регион особенно важным с точки зрения безопасности и национальных интересов Соединенных Штатов.

Самое читаемое

Наверх