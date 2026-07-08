Трамп вновь заявил о необходимости контроля США над Гренландией
По словам американского президента, остров имеет важное стратегическое значение.
Сегодня 2026, 00:13
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Сегодня 2026, 00:13Сегодня 2026, 00:13
164Фото: Pixabay.com
Президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна находиться под контролем Соединенных Штатов, а не Дании.
Такое заявление американский лидер сделал во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшейся в рамках саммита НАТО в Анкаре.
По словам Трампа, Гренландия имеет стратегическое значение для США.
Он также отметил, что в районе острова находятся российские и китайские корабли, подчеркнув, что этот фактор делает регион особенно важным с точки зрения безопасности и национальных интересов Соединенных Штатов.
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