Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Китая Си Цзиньпином в Южной Корее в четверг в 11:00 по местному времени, согласно заявлению Белого дома, передает BAQ.KZ.

В качестве места встречи указан южнокорейский город Кёнчжу.

Трамп сообщил журналистам на борту Air Force One в среду, что планирует снизить тарифы, которые США наложили на китайские товары в связи с кризисом, вызванным фентанилом.

"Я ожидаю, что снижу их, потому что верю, что они помогут нам с ситуацией с фентанилом", — сказал Трамп по пути в Южную Корею.

The Wall Street Journal сообщила во вторник, что Трамп рассматривает возможность снижения 20% тарифа на китайские товары до уровня около 10% в связи с проблемами, связанными с фентанилом.