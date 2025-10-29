Трамп встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Китая Си Цзиньпином в Южной Корее в четверг в 11:00 по местному времени, согласно заявлению Белого дома, передает BAQ.KZ.
В качестве места встречи указан южнокорейский город Кёнчжу.
Трамп сообщил журналистам на борту Air Force One в среду, что планирует снизить тарифы, которые США наложили на китайские товары в связи с кризисом, вызванным фентанилом.
"Я ожидаю, что снижу их, потому что верю, что они помогут нам с ситуацией с фентанилом", — сказал Трамп по пути в Южную Корею.
The Wall Street Journal сообщила во вторник, что Трамп рассматривает возможность снижения 20% тарифа на китайские товары до уровня около 10% в связи с проблемами, связанными с фентанилом.
Самое читаемое
- Почти как в Америке: выгодно ли будет брать автомобиль в лизинг в Казахстане
- Государственные деньги работают на иностранцев — депутат
- 1700 казахстанцев поступили в военные учебные заведения
- Вебкам по-казахстански: почему в стране процветает цифровая проституция. Документальный фильм
- В Таразе задержаны трое мужчин, похитившие девушку на глазах у очевидцев