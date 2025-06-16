Трамп встретится с Зеленским на полях саммита G7 в Канаде
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Президент Украины Владимир Зеленский ранее подтвердил свое присутствие на саммите G7 в Канаде. Ожидается, что на полях саммита он встретится с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Axios со ссылкой на чиновника из Белого дома, передает BAQ.KZ.
Последний раз лидеры Украины и США встречались в Ватикане перед церемонией погребения Папы Римского Франциска.
Владимир Зеленский, как ожидается, прибудет на саммит G7 в статусе почётного гостя.
Он планирует обсудить потенциальную покупку у США оборонного пакета для Украины. Об этом президент сказал на пресс-конференции в Вене в понедельник, 16 июня, сообщает "Европейская правда".
Сообщается, что Трамп также должен встретиться с премьер-министром Канады Марком Карни и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.
Отметим, саммит впервые посетят Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Японии Шигеру Исиба.
Саммит "Большой семерки" проходит в канадской провинции Альберта с 15 по 17 июня.