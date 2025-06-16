Президент Украины Владимир Зеленский ранее подтвердил свое присутствие на саммите G7 в Канаде. Ожидается, что на полях саммита он встретится с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Axios со ссылкой на чиновника из Белого дома, передает BAQ.KZ.

Последний раз лидеры Украины и США встречались в Ватикане перед церемонией погребения Папы Римского Франциска.

Владимир Зеленский, как ожидается, прибудет на саммит G7 в статусе почётного гостя.

Он планирует обсудить потенциальную покупку у США оборонного пакета для Украины. Об этом президент сказал на пресс-конференции в Вене в понедельник, 16 июня, сообщает "Европейская правда".

Сообщается, что Трамп также должен встретиться с премьер-министром Канады Марком Карни и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

Отметим, саммит впервые посетят Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Японии Шигеру Исиба.

Саммит "Большой семерки" проходит в канадской провинции Альберта с 15 по 17 июня.