  • 17 Августа, 23:53

Трамп встретится с Зеленским наедине перед переговорами с ЕС и НАТО

Расширенные переговоры пройдут позже в формате рабочего ужина с участием лидеров ЕС и НАТО.

Сегодня, 23:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Bild Сегодня, 23:12
Сегодня, 23:12
102
Фото: Bild

Президент США Дональд Трамп проведёт личную встречу с Владимиром Зеленским перед тем, как к переговорам присоединятся европейские лидеры и руководство НАТО, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. По данным источников BILD, только после тет-а-тет в Белом доме состоится совместный рабочий ужин с участием канцлера Германии Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьеров Великобритании и Италии Кира Стармера и Джорджи Мелони, президента Финляндии Александра Стубба и генсека НАТО Марка Рютте.

Последняя встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне завершилась конфликтом, после чего Белый дом временно приостановил военную помощь Украине. Теперь американский лидер намерен обсудить перспективы мирных переговоров и гарантии безопасности Киеву в расширенном составе.

Трамп также заявил о планах организовать в ближайшие дни трёхсторонние переговоры с Зеленским и Владимиром Путиным.

Самое читаемое

Наверх