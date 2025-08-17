Трамп встретится с Зеленским наедине перед переговорами с ЕС и НАТО
Расширенные переговоры пройдут позже в формате рабочего ужина с участием лидеров ЕС и НАТО.
Президент США Дональд Трамп проведёт личную встречу с Владимиром Зеленским перед тем, как к переговорам присоединятся европейские лидеры и руководство НАТО, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Bild. По данным источников BILD, только после тет-а-тет в Белом доме состоится совместный рабочий ужин с участием канцлера Германии Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьеров Великобритании и Италии Кира Стармера и Джорджи Мелони, президента Финляндии Александра Стубба и генсека НАТО Марка Рютте.
Последняя встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне завершилась конфликтом, после чего Белый дом временно приостановил военную помощь Украине. Теперь американский лидер намерен обсудить перспективы мирных переговоров и гарантии безопасности Киеву в расширенном составе.
Трамп также заявил о планах организовать в ближайшие дни трёхсторонние переговоры с Зеленским и Владимиром Путиным.
