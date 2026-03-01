Дональд Трамп всю ночь отслеживал развитие ситуации в Иране из своей резиденции в Мар-а-Лаго. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, передает BAQ.KZ.

«Президент Трамп в течение ночи следил за ситуацией из Мар-а-Лаго вместе с членами своей команды по национальной безопасности. Президент провёл телефонный разговор с премьер-министром Нетаньяху. До начала атак государственный секретарь Рубио связался со всеми членами «банды восьми», чтобы уведомить Конгресс, и смог связаться и провести брифинг с семью из восьми членов. Президент и его команда по национальной безопасности продолжат внимательно следить за ситуацией в течение дня», - отметила пресс-секретарь Белого дома.