Трамп вводит 30-процентные пошлины на товары из ЕС и Мексики
Новые меры вступят в силу с 1 августа 2025 год
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Президент США Дональд Трамп анонсировал 30-процентные пошлины на товары из ЕС и Мексики, передает BAQ.KZ.
По данным DW, новые меры вступят в силу с 1 августа 2025 года. Соответствующее заявление Трамп опубликовал 12 июля в своей социальной сети Truth Social, сопроводив его письмами, адресованными главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Мексики Клаудии Шейнбаум.
По словам Трампа, решение обусловлено "одним из самых серьезных торговых дефицитов" между США и ЕС. Он подчеркнул, что компании из Европы и Мексики смогут избежать новых пошлин, если перенесут производство на территорию Соединённых Штатов.
Трамп также предупредил, если Евросоюз примет ответные меры в виде повышения тарифов на американские товары, Вашингтон даст симметричный ответ.
Ранее представители ЕС уже выражали обеспокоенность подобными инициативами, однако подчеркивали готовность продолжать переговоры с США для урегулирования спорных экономических вопросов.
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