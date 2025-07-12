Президент США Дональд Трамп анонсировал 30-процентные пошлины на товары из ЕС и Мексики, передает BAQ.KZ.

По данным DW, новые меры вступят в силу с 1 августа 2025 года. Соответствующее заявление Трамп опубликовал 12 июля в своей социальной сети Truth Social, сопроводив его письмами, адресованными главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Мексики Клаудии Шейнбаум.

По словам Трампа, решение обусловлено "одним из самых серьезных торговых дефицитов" между США и ЕС. Он подчеркнул, что компании из Европы и Мексики смогут избежать новых пошлин, если перенесут производство на территорию Соединённых Штатов.

Трамп также предупредил, если Евросоюз примет ответные меры в виде повышения тарифов на американские товары, Вашингтон даст симметричный ответ.

Ранее представители ЕС уже выражали обеспокоенность подобными инициативами, однако подчеркивали готовность продолжать переговоры с США для урегулирования спорных экономических вопросов.