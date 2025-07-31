  • 31 Июля, 10:21

Трамп вводит 50% пошлины на импорт из Бразилии

Президент США назвал действия бразильского правительства "угрозой" для экономики страны.

Сегодня, 08:55
АВТОР
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pixabay Сегодня, 08:55
Сегодня, 08:55
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Фото: pixabay

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 50-процентных пошлин на все товары из Бразилии.

Трамп назвал действия бразильского правительства "угрозой" для национальной безопасности и экономики страны.

"Это сделано в ответ на недавние действия, политику и практику правительства Бразилии, представляющие собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов", — говорится в заявлении Белого дома.

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