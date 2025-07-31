Трамп вводит 50% пошлины на импорт из Бразилии
Президент США назвал действия бразильского правительства "угрозой" для экономики страны.
Сегодня, 08:55
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Сегодня, 08:55Сегодня, 08:55
110Фото: pixabay
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 50-процентных пошлин на все товары из Бразилии.
Трамп назвал действия бразильского правительства "угрозой" для национальной безопасности и экономики страны.
"Это сделано в ответ на недавние действия, политику и практику правительства Бразилии, представляющие собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов", — говорится в заявлении Белого дома.
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