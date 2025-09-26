Президент США Дональд Трамп вновь взбудоражил международные рынки, объявив о введении жестких импортных пошлин на ряд ключевых товаров. С 1 октября вступают в силу новые тарифы, призванные, по словам Трампа, "вернуть рабочие места и производство в США", передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Наиболее резонансным стало решение об установлении 100-процентной пошлины на все брендированные и запатентованные лекарства, производимые за пределами США. Исключения не предусмотрены — тариф коснется как популярных препаратов от диабета, так и дорогостоящих онкологических средств. Единственный способ избежать нового налога — перенести производство на американскую территорию. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social в четверг, 25 сентября.

Кроме того, президент объявил о 25-процентной пошлине на все импортные грузовики, заявив, что эта мера "укрепит национальную безопасность" и поможет отечественным производителям. Среди компаний, которые, по его словам, "должны выиграть", — Peterbilt, Kenworth, Freightliner и Mack Trucks.