Дональд Трамп прибыл на авиабазу Эндрюс, откуда на борту президентского самолёта Air Force One вылетел в сторону Анкориджа (штат Аляска), где сегодня состоится его первая личная встреча с Владимиром Путиным, передает BAQ.kz.

Как пишут американские СМИ, перед вылетом президент США не стал давать комментарии прессе. Прибытие Трампа на Аляску ожидается примерно через 7 часов.

Саммит пройдёт на территории стратегической военной базы Joint Base Elmendorf-Richardson. Это первая официальная встреча президентов России и США на американской земле за последние 37 лет — с момента визита Михаила Горбачёва в 1988 году.

По информации Белого дома, встреча начнётся с беседы тет-а-тет, затем состоится рабочий завтрак и переговоры в расширенном составе. В финале дня ожидается совместная пресс-конференция лидеров.