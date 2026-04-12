Трамп высказался о переговорах с Ираном
Для него исход переговоров с Ираном не имеет значения.
Сегодня 2026, 07:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: BAQ.kz
Президент США Дональд Трамп заявил, что для него не важно, завершатся ли переговоры между Вашингтоном и Тегераном соглашением или нет, передает BAQ.kz со ссылкой на DW.
По его словам, США «уже победили» в военном отношении.
«Для меня не имеет значения, заключим мы соглашение или нет. Причина - в том, что мы победили», – процитировало его агентство AFP.
Как отметил Трамп, с Ираном ведутся очень глубокие переговоры.
«Мы выиграем в любом случае. Мы победили их в военном отношении», – утверждал глава американского государства.
