Трамп высказался о переговорах с Ираном

Для него исход переговоров с Ираном не имеет значения.

Сегодня 2026, 07:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: BAQ.kz

Президент США Дональд Трамп заявил, что для него не важно, завершатся ли переговоры между Вашингтоном и Тегераном соглашением или нет, передает BAQ.kz со ссылкой на DW.

По его словам, США «уже победили» в военном отношении.

«Для меня не имеет значения, заключим мы соглашение или нет. Причина - в том, что мы победили», – процитировало его агентство AFP.

Как отметил Трамп, с Ираном ведутся очень глубокие переговоры.

«Мы выиграем в любом случае. Мы победили их в военном отношении», – утверждал глава американского государства.

Самое читаемое

Наверх