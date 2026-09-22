Трамп выступил в ООН с заявлениями о России и Иране

Президент США Дональд Трамп выступил на Генеральной Ассамблее ООН, где сделал ряд жёстких заявлений о России, Украине, Иране и Кубе. Говоря о войне в Украине, Трамп заявил, что конфликт может завершиться «быстрее, чем думают многие». Он также допустил введение новых санкций против России и заявил, что при необходимости воспользуется соответствующими полномочиями.

Перед выступлением на вопрос журналистов о послании Владимиру Путину Трамп ответил: «Завершите войну». Отдельно президент США заявил о намерении заключить соглашение с Ираном после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. При этом он предупредил о возможных жёстких мерах против Тегерана в случае отсутствия договорённости.

Трамп также призвал страны — участницы Международного уголовного суда прекратить членство в организации, а Кубу назвал «полностью провалившимся государством». Во время выступления представители Кубы покинули зал заседаний.