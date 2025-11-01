Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обеспечить продолжение программы продовольственной поддержки населения (SNAP) несмотря на продолжающийся шатдаун федерального правительства, передаёт BAQ.KZ.

Глава Белого дома подчеркнул, что не допустит, чтобы граждане страны "голодали" из-за приостановки финансирования. Соответствующее заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, правительственные юристы сомневаются в наличии законных оснований для выплат после истечения срока финансирования, однако президент поручил им "изучить все возможные пути, чтобы законно обеспечить финансирование SNAP".

Согласно данным агентства Reuters, прекращение программы продовольственной помощи может затронуть около 42 миллионов американцев.

"Если суд даст нам правовую возможность, для меня будет честью обеспечить финансирование", — отметил президент.

Напомним, что 1 октября в США начался шатдаун — приостановка работы федеральных ведомств после того, как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении бюджетного финансирования.