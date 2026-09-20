Трамп запретил трём СМИ доступ в Белый дом

Президент США Дональд Трамп запретил сотрудникам CNN, MS NOW и Politico посещать Белый дом. Уже на следующий день журналистов этих изданий действительно не пустили на территорию комплекса. Трамп обвинил СМИ в распространении «фейковых новостей», но конкретных публикаций не назвал. Президент также заявил, что в будущем список изданий может расшириться.

19 сентября у журналистов CNN, MS NOW и Politico не сработали пропуска. Охрана сообщила им, что удостоверения деактивированы, а у корреспондента и фотографа MS NOW их изъяли. Издания заявили о намерении оспаривать решение. Организации по защите свободы прессы также считают, что запрет может противоречить Первой поправке к Конституции США, гарантирующей свободу слова и печати.

Ранее администрация Трампа уже ограничивала доступ журналистов Associated Press в Белый дом после спора вокруг использования названия Мексиканского залива.