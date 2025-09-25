Президент США Дональд Трамп разместил фотографию устройства для автоматической подписи документов на "аллее славы" Белого дома вместо портрета своего предшественника Джо Байдена, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

Соответствующее видео опубликовала в соцсети X помощник американского лидера Марго Мартин. На кадрах видно, что рядом с портретами бывших президентов, включая Барака Обаму, размещено изображение аппарата, используемого Байденом для подписания документов.

Фотография сопровождается инициалами Байдена и указанием сроков его пребывания на посту - с 2021 по 2025 годы.