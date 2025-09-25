Трамп заменил Байдена на аллее славы Белого дома
Портрет Байдена в Белом доме заменили изображением устройства для подписи документов.
Сегодня, 08:30
42Фото: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES
Президент США Дональд Трамп разместил фотографию устройства для автоматической подписи документов на "аллее славы" Белого дома вместо портрета своего предшественника Джо Байдена, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".
Соответствующее видео опубликовала в соцсети X помощник американского лидера Марго Мартин. На кадрах видно, что рядом с портретами бывших президентов, включая Барака Обаму, размещено изображение аппарата, используемого Байденом для подписания документов.
Фотография сопровождается инициалами Байдена и указанием сроков его пребывания на посту - с 2021 по 2025 годы.
👀 https://t.co/jE2Vm7UdjL pic.twitter.com/CJ3yQBtPGQ— The White House (@WhiteHouse) September 24, 2025
