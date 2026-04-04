Трамп запросил у Конгресса $152 млн на восстановление тюрьмы Алькатрас
Власти считают идею восстановления тюрьмы "несерьезной".
4 Апреля 2026, 09:02
Фото: Pixabay.com
Президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2027 год запросил у Конгресса $152 млн на восстановление тюрьмы строгого режима на острове Алькатрас, передает BAQ.KZ со ссылкой на газету The New York Times.
В документе отмечается, что инициатива включена в программу модернизации "ветшающих тюрем" и является наиболее конкретным шагом по реализации идеи, впервые предложенной Трампом в 2025 году.
При этом проект сталкивается с рядом трудностей. Алькатрас остается популярным туристическим объектом, а его инфраструктура, не используемая более 60 лет, значительно разрушена.
Власти Сан-Франциско, как пишет издание, считают идею восстановления тюрьмы "несерьезной".
