Президент США Дональд Трамп объявил о старте новой иммиграционной программы для состоятельных иностранцев — так называемых "Золотых карт", передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. За 1 миллион долларов состоятельные инвесторы смогут получить американскую визу с возможностью дальнейшего получения гражданства.

Программа рассчитана на тех, кто готов доказать, что принесёт "существенную пользу" стране. Приглашающая компания может оплатить вид на жительство сотрудника за 2 миллиона долларов, а вскоре появится "платиновая" версия карты стоимостью 5 миллионов с дополнительными налоговыми льготами.

По словам Трампа, новая инициатива поможет американским компаниям сохранить ценные кадры и привлечь квалифицированных специалистов. Всё это происходит на фоне ужесточения мер по борьбе с нелегальной иммиграцией и повышением платы за рабочие визы.