Трамп заработал свыше $1 млрд на криптоактивах

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заработал свыше 1 миллиарда долларов на операциях с криптовалютой в 2025 году. Об этом говорится в его обязательном финансовом отчете.

Документ объемом 927 страниц включает доходы от криптовалютных проектов, недвижимости, брендированных товаров и других бизнес-активов.

Согласно отчету, Трамп получил 635 млн долларов роялти от мемкоина TRUMP, созданного на основе его имени. Стоимость токена при этом значительно снизилась после запуска.

Еще более 500 млн долларов он задекларировал от криптокомпании World Liberty Financial, основанной его сыновьями и детьми спецпредставителя Стива Уиткоффа.

Недвижимость и бренды

Помимо криптовалюты, доходы Трампа включают прибыль от недвижимости и лицензирования бренда. Среди них:

около 77 млн долларов – клуб Mar-a-Lago,

122 млн долларов – гольф-клуб в Дорале (Флорида),

более 30 млн долларов – другие гольф-объекты в США и Шотландии.

Также он получил около 4,7 млн долларов от продаж брендированной продукции, включая часы, кроссовки, парфюмерию и гитары.

Доходы семьи и дополнительные выплаты

Первая леди Мелания Трамп задекларировала 10,7 млн долларов дохода от лицензионного соглашения, связанного с документальным фильмом о ней, а также 6 млн долларов от продажи NFT.

В отчете также указаны компенсации по судебным искам – десятки миллионов долларов от крупных медиакомпаний и технологических платформ. В Белом доме заявили, что часть этих средств направляется на будущую президентскую библиотеку и некоммерческие проекты.

Администрация Белого дома утверждает, что Трамп не получает личной выгоды от президентства и не имеет конфликта интересов. Сам президент ранее заявлял, что федеральные законы о конфликте интересов на него не распространяются.

В Белом доме также подчеркнули, что США под руководством Трампа становятся "криптостолицей мира".

Состояние Трампа

По данным Forbes, состояние Дональда Трампа оценивается примерно в 6 млрд долларов, а по оценке Bloomberg – до 7,6 млрд долларов. Это значительно выше показателей прошлого года.

Ежегодный финансовый отчет президента стал одним из самых объемных в истории – более 900 страниц, тогда как отчет его предшественника Джо Байдена состоял всего из 11 страниц.