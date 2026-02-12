Президент США Дональд Трамп 12 февраля ознакомится с закрытым докладом разведки в связи с эскалацией напряженности между США и Ираном, как указано в расписании Белого дома, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.

В 11.00 по местному времени Трамп заслушает доклад в Овальном кабинете – мероприятие закроют для прессы. Кроме того, он выступит с совместным заявлением вместе с главой Агентства по охране окружающей среды, а также проведет два закрытых совещания.



6 февраля в столице Омана Маскате прошли непрямые переговоры делегаций США и Ирана. Трамп назвал их удачными и отметил, что они продолжатся. Однако глава МИД Ирана Аббас Аракчи 8 февраля заявил, что Тегеран настаивает на праве обогащать уран даже ценой войны.



Ранее Трамп сообщил об отправке "огромной армады" к Ирану и выразил надежду, что Тегеран согласится на "справедливую и равноправную" сделку с полным отказом от ядерного оружия. Он напомнил об июньских ударах 2025 года по иранским ядерным объектам в операции "Полуночный молот", предупредив, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал избежать этого.