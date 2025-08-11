Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в понедельник сообщил, что в эту пятницу отправится в Россию и намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ведомости".

"Я увижусь с Путиным. В пятницу еду в Россию. Мне не нравится быть здесь (в Вашингтоне) и говорить о том, как здесь небезопасно, грязно и отвратительно. Эта некогда прекрасная столица была исписана граффити на стенах", - заявил он, комментируя меры по обеспечению безопасности в американской столице.

При этом ранее Кремль и Белый дом сообщали, что встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа и пройдет на Аляске.