Трамп заявил, что Индия прекратит покупать нефть у России
Так Президент Америки прокомментировал торговые переговоры Вашингтона и Нью-Дели.
Сегодня, 11:33
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Сегодня, 11:33Сегодня, 11:33
201Фото: Pixabay.com
Американский президент Дональд Трамп утверждает, что Индия прекратит приобретать нефть у России, чтобы заключить торговую сделку с США, передает BAQ.kz со ссылкой на Report.
Об этом глава США заявил журналистам в Белом доме, комментируя торговые переговоры Вашингтона и Нью-Дели.
"Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет", - заявил Президент.
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