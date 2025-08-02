  • 2 Августа, 13:09

Трамп заявил, что Индия прекратит покупать нефть у России

Так Президент Америки прокомментировал торговые переговоры Вашингтона и Нью-Дели.

Сегодня, 11:33
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 11:33
Сегодня, 11:33
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Фото: Pixabay.com

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что Индия прекратит приобретать нефть у России, чтобы заключить торговую сделку с США, передает BAQ.kz со ссылкой на Report.

Об этом глава США заявил журналистам в Белом доме, комментируя торговые переговоры Вашингтона и Нью-Дели.

"Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет", - заявил Президент.

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