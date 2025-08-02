Американский президент Дональд Трамп утверждает, что Индия прекратит приобретать нефть у России, чтобы заключить торговую сделку с США, передает BAQ.kz со ссылкой на Report.

Об этом глава США заявил журналистам в Белом доме, комментируя торговые переговоры Вашингтона и Нью-Дели.