Трамп заявил, что лидеры Таиланда и Камбоджи готовы прекратить огонь
Президент США связался с лидерами обеих стран.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что лично позвонил премьер-министру Камбоджи Хун Манетуи исполняющему обязанности главы правительства Таиланда Пхумтаму Вечаячаю, чтобы призвать к прекращению вооружённого конфликта между двумя странами. Об этом Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, передает BAQ.KZ. со ссылкой на РБК.
По словам Трампа, США ведут торговые переговоры с обоими государствами по вопросам пошлин, однако никаких соглашений не будет подписано, пока продолжаются боевые действия.
"Мы ведём переговоры, но я ясно дал понять: никаких сделок не будет, пока страны воюют", — написал американский лидер.
Трамп добавил, что обе стороны выразили готовность прекратить огонь, и назвал возможное перемирие "естественным шагом". Он также сравнил ситуацию с предыдущей эскалацией между Индией и Пакистаном, которую, по его словам, также удалось остановить дипломатическими усилиями.
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