Президент США Дональд Трамп заявил, что лично позвонил премьер-министру Камбоджи Хун Манетуи исполняющему обязанности главы правительства Таиланда Пхумтаму Вечаячаю, чтобы призвать к прекращению вооружённого конфликта между двумя странами. Об этом Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, передает BAQ.KZ. со ссылкой на РБК.

По словам Трампа, США ведут торговые переговоры с обоими государствами по вопросам пошлин, однако никаких соглашений не будет подписано, пока продолжаются боевые действия.

"Мы ведём переговоры, но я ясно дал понять: никаких сделок не будет, пока страны воюют", — написал американский лидер.

Трамп добавил, что обе стороны выразили готовность прекратить огонь, и назвал возможное перемирие "естественным шагом". Он также сравнил ситуацию с предыдущей эскалацией между Индией и Пакистаном, которую, по его словам, также удалось остановить дипломатическими усилиями.