Президент США Дональд Трамп выдвинул жесткий ультиматум авиадиспетчерам на фоне продолжающегося шатдауна. Трамп заявил, что сотрудники авиаслужбы должны немедленно вернуться на рабочие места, иначе их ждёт сокращение зарплаты, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

"Все авиадиспетчеры должны вернуться к работе немедленно!!!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

При этом глава государства пообещал бонус в размере 10 тысяч долларов тем, кто продолжает выполнять свои обязанности несмотря на приостановку работы правительства. По словам Трампа, такие специалисты проявляют "высокий патриотизм" и "служат стране в трудный момент".

Шатдаун в США длится с 1 октября. Из-за отсутствия финансирования авиадиспетчеры работают без зарплаты и всё чаще берут больничные. В результате многие аэропорты столкнулись с нехваткой персонала, массовыми задержками и отменами рейсов, особенно в преддверии Дня благодарения.