Трамп заявил, что Украина после войны может изменить свои границы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина в результате переговоров о прекращении войны может приобрести «немного другие очертания». Об этом он рассказал в интервью программе 60 Minutes телеканала CBS News. Отвечая на вопрос о главном препятствии для установления мира между Россией и Украиной, Трамп назвал взаимную ненависть президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, если бы он оставался президентом США, война никогда бы не началась.

Если бы я был президентом, эта война никогда бы не началась. Нулевой шанс. Но она началась. Поэтому я унаследовал эту войну. Я считаю, что мы очень близки к заключению сделки, — заявил Трамп.

Журналист Росс Даутат спросил американского лидера, кому он больше доверяет — Путину или Зеленскому. Трамп отказался выбирать между ними, отметив, что поддерживает хорошие отношения с обоими.

Я считаю, что эта война закончится, и закончится скоро. И единственная причина, по которой она закончится, — это я, — сказал президент США.

При этом Трамп признал, что позиция Зеленского более понятна, поскольку Украина подверглась военному вторжению. Однако он добавил, что во время первой встречи двух президентов было проявлено большое неуважение к России. Журналист обратил внимание на то, что российское вторжение и предполагаемое неуважение к Москве — несопоставимые вещи. В ответ Трамп вновь заявил, что за четыре года его первого президентского срока войны между Россией и Украиной не было.

Отдельно Даутат спросил о действиях американской администрации, которые могли ослабить давление на Москву. В частности, журналист напомнил о недавнем решении, позволившем возобновить поставки российского дизельного топлива. Трамп отверг утверждение о смягчении санкций. По его словам, речь шла о возможности поставлять тысячи баррелей нефти и дизельного топлива не в США, а на мировой рынок.

В завершение разговора журналист спросил, рассчитывает ли Трамп на сохранение свободной и независимой Украины после завершения войны.