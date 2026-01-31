Трамп заявил о близости к соглашению по Украине
Президент США Дональд Трамп считает, что стороны близки к достижению урегулирования конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп считает, что стороны близки к достижению урегулирования конфликта на Украине, сообщает BAQ.kz со ссылкой на ТАСС.
По его словам, дальнейшие переговоры между Россией и Украиной могут иметь успех даже без участия США.
Ранее 24 января в Абу-Даби прошла встреча трехсторонней рабочей группы с участием представителей России, Украины и США. Правительство ОАЭ оценило встречу как конструктивную, отметив прямой контакт делегаций РФ и Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что следующий раунд переговоров может состояться 1 февраля, а госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что встреча будет двусторонней, но США могут к ней присоединиться.
