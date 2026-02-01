Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон почти достиг прогресса в вопросе мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, сообщает BAQ.kz.

– Мы очень близки к этому, мы почти этого добились, – сказал он, комментируя ход переговорного процесса.

Второй раунд консультаций по Украине прошел в Абу-Даби 4 и 5 февраля и велся в закрытом режиме. Киев и Вашингтон охарактеризовали переговоры как конструктивные и продуктивные. В Кремле, в свою очередь, отметили, что подводить итоги преждевременно, поскольку российская делегация продолжает докладывать президенту Владимиру Путину о результатах встреч.

Изначально переговоры планировались на 1 февраля, однако были перенесены для согласования графиков всех сторон. Предыдущий раунд состоялся 23–24 января также в Абу-Даби. По его итогам Трамп заявлял о "очень хорошем развитии событий", а администрация США называла обсуждения продуктивными.