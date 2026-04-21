Трамп заявил о более успешном этапе развития Apple
Его заявление вызвало широкий общественный интерес.
Президент США Дональд Трамп высказался о руководстве компании Apple и сравнил вклад её ключевых фигур в развитие корпорации, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
По словам Трампа, он всегда с уважением относился как к Стиву Джобсу, так и к Тиму Куку. При этом он считает, что именно под руководством Тима Кука компания Apple достигла более значительных результатов, чем могла бы при Стиве Джобсе, если бы тот оставался у руля.
Глава США отметил, что Стив Джобс, безусловно, заложил основу успеха компании, однако дальнейший рост и масштабирование Apple связаны именно с работой Кука.
Также он упомянул, что в период своего первого президентского срока неоднократно общался с Тимом Куком. По его словам, глава Apple обращался к нему с вопросами, связанными с деятельностью компании, и в некоторых случаях просил содействия в решении проблем.
Кроме того, Дональд Трамп рассказал, что воспринимает эти обращения как признак серьёзного подхода руководства компании к решению сложных задач, подчеркнув, что вопросы удавалось оперативно урегулировать.
Заявление Трампа вызвало широкий общественный интерес, поскольку затрагивает сразу несколько знаковых фигур в истории одной из крупнейших технологических компаний мира.
Самое читаемое
- В Жамбылской и Актюбинской областях модернизируют системы видеонаблюдения
- Землетрясение вызвало угрозу цунами в Японии
- Олжас Бектенов провёл совещание МВК по внедрению принципа «Закон и порядок»
- «Секретный» мессенджер Aitu: В Минцифры не стали раскрывать технические подробности работы приложения
- ФК «Атырау» перешел на коммерческую основу: инвестор вложит не менее 1 млрд тенге