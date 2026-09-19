Трамп заявил о договоренности с Данией и Гренландией по безопасности острова

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон достиг договоренности с Данией и Гренландией по новому соглашению в сфере безопасности острова.

По словам Трампа, документ позволит США получить «постоянный контроль» над вопросами безопасности Гренландии и не допускать размещения там военных сил стран, которые Вашингтон считает противниками.

При этом, как уточняет Reuters, речь идет о расширении американских возможностей по размещению военных сил, доступу и полетам, а не о передаче США суверенитета над Гренландией.

В Дании и Гренландии договоренность описывают иначе. Их власти сообщили, что соглашение планируют подписать на следующей неделе во время Генеральной Ассамблеи ООН. После этого документ должен пройти необходимые парламентские процедуры.

«Это соглашение одновременно признает суверенитет и территориальную целостность Королевства и право народа Гренландии на самоопределение», — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что соглашение должно укрепить безопасность острова, Дании, США и их западных союзников.

Точные условия будущего соглашения пока не опубликованы. Ранее Трамп неоднократно заявлял о желании получить контроль над Гренландией, объясняя это необходимостью противостоять угрозам со стороны России и Китая.