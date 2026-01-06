Дональд Трамп заявил, что намерен добиваться резкого снижения мировых цен на нефть за счёт расширения добычи в США. Об этом он сообщил, во время выступления перед конгрессом, комментируя планы встреч с представителями нефтяных компаний, передает BAQ.KZ.

"Я не люблю путешествовать, но когда я путешествую, я зарабатываю деньги не для себя, а для страны", — отметил Дональд Трамп.

По словам Трампа, в ближайшее время он планирует переговоры с крупнейшими нефтяными игроками. Основная цель — активизировать бурение и максимально задействовать внутренние ресурсы.

"Я встречусь с представителями нефтяных компаний. Поехали. Вы знаете, о чём это. У нас много нефти для бурения, что ещё больше снизит цены на нефть", — заявил глава Белого дома.

Эксперты отмечают, что подобные заявления могут усилить давление на нефтяной рынок и уже сейчас воспринимаются как сигнал о возможном росте добычи в США. В случае реализации таких планов снижение цен на нефть может затронуть как мировых производителей, так и бюджеты стран, зависящих от экспорта энергоресурсов.

Заявление Трампа прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о влиянии энергетической политики США на глобальную экономику и инфляцию.