Трамп заявил о готовности провести встречу с президентом Ирана на Генассамблее ООН
21 Сентября 2026, 00:08
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21 Сентября 2026, 00:0821 Сентября 2026, 00:08
73Фото: Fox News
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как сообщил журналист Трей Йингст в эфире телеканала Fox News, он задал Трампу вопрос о возможной встрече с иранским лидером. По словам корреспондента, президент США ответил, что, вероятно, был бы открыт к такой встрече.
Ранее стало известно, что журналистам, входящим в пресс-пул Пезешкиана, отказали в выдаче американских виз. При этом в Государственном департаменте США заявляли, что соответствующие документы получили представители основной иранской делегации.
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