Трамп заявил о готовности провести встречу с президентом Ирана на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщил журналист Трей Йингст в эфире телеканала Fox News, он задал Трампу вопрос о возможной встрече с иранским лидером. По словам корреспондента, президент США ответил, что, вероятно, был бы открыт к такой встрече.

Ранее стало известно, что журналистам, входящим в пресс-пул Пезешкиана, отказали в выдаче американских виз. При этом в Государственном департаменте США заявляли, что соответствующие документы получили представители основной иранской делегации.