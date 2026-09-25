Трамп заявил о крепкой дружбе с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил о крепких отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином, подчеркнув, что они поддерживают дружеские отношения с 2016 года. Об этом американский лидер сказал во время встречи с китайским президентом в Белом доме.

По словам Трампа, их отношения основаны на взаимном уважении и интересах народов двух стран.

«Со времени моих первых выборов в 2016 году мы с председателем Си установили по-настоящему крепкую дружбу, основанную на взаимном уважении и жизненно важных интересах наших народов», — сказал он.

Американский президент отметил, что за прошедшие годы они встречались в разных странах, в том числе в Германии, Аргентине, Японии, Южной Корее, а также в Пекине и Палм-Бич во Флориде.

«Но примечательно, что это наша первая совместная встреча здесь, в Белом доме. И, как председатель Си уже увидел, многое изменилось с тех пор, как он был здесь в последний раз», — отметил Трамп.

Он также заявил, что Си Цзиньпин стал первым китайским лидером, совершившим второй официальный государственный визит в США. Нынешний визит проходит спустя более десяти лет после предыдущего посещения Белого дома в 2015 году.

В ходе встречи лидеры также планировали обсудить вопросы торговли, безопасности, технологий и искусственного интеллекта.