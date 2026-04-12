Трамп заявил о начале блокады Ормузского пролива
ВМС США будут искать и перехватывать суда, заплатившие Ирану за проход через пролив.
Сегодня 2026, 22:09
86Фото: Pixabay.com
Президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС страны и их союзники начинают блокаду Ормузского пролива. Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает BAQ.KZ.
"С этого момента ВМС Соединенных Штатов, лучшие в мире, начнут блокировать все без исключения суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или покинуть его", - написал лидер США.
Американский лидер добавил, что блокада начнется в ближайшее время и в ней примут участие другие страны.
Кроме того, Трамп заявил, что ВМС США будут искать и перехватывать суда, заплатившие Ирану за проход через пролив.
"Я также отдал распоряжение нашим ВМС искать и перехватывать в международных водах каждое судно, уплатившее сбор Ирану. Никто из тех, кто уплатил незаконный сбор, не получит безопасного прохода в открытом море", - отметил он.
Самое читаемое
- Вложили в облигации США, но не догнали инфляцию: что происходит пенсионными активами казахстанцев
- Новый мост построят в Уральске
- Трагический пожар в Астане: спасателям мешали ворота и припаркованные автомобили
- Трое детей погибли при пожаре в столичном ЖК
- Первый пуск ракеты «Сункар» с Байконура запланирован на середину апреля