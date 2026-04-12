Президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС страны и их союзники начинают блокаду Ормузского пролива. Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает BAQ.KZ.

"С этого момента ВМС Соединенных Штатов, лучшие в мире, начнут блокировать все без исключения суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или покинуть его", - написал лидер США.

Американский лидер добавил, что блокада начнется в ближайшее время и в ней примут участие другие страны.

Кроме того, Трамп заявил, что ВМС США будут искать и перехватывать суда, заплатившие Ирану за проход через пролив.