Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к заключению соглашений с Ираном и Кубой, выразив надежду на дипломатическое урегулирование отношений с обеими странами, сообщает BAQ.kz.

Комментируя заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи о риске региональной войны в случае американского удара, Трамп отметил, что подобная риторика ожидаема. По его словам, Вашингтон рассчитывает на сделку с Тегераном, однако в случае ее срыва последствия покажут, чьи оценки были верны. При этом президент США подчеркнул, что у берегов Ирана сейчас находятся "самые мощные корабли в мире".

Говоря о Кубе, Трамп сообщил, что американская администрация ведет переговоры с представителями высшего руководства островного государства. Он выразил уверенность, что соглашение возможно, отметив тяжелое экономическое положение страны.

Ранее Трамп заявлял о переброске значительных военно-морских сил в направлении Ирана и призывал Тегеран к "справедливой и равноправной" сделке с полным отказом от ядерного оружия. В ответ иранские власти анонсировали военные учения в Ормузском проливе.

Кроме того, в конце января президент США ввел режим чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Это решение позволяет Вашингтону вводить дополнительные пошлины на нефть, поставляемую на остров, что, по оценкам аналитиков, может привести к серьезному дефициту топлива в стране.