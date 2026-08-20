Трамп заявил о надежде встретиться с Ким Чен Ыном до конца года

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на Fox News, американский лидер отметил, что хорошо знает северокорейского руководителя и надеется на новые переговоры.

«Я рассчитываю встретиться с Ким Чен Ыном в конце этого года... У него есть 57 очень мощных ядерных боеголовок. Не следовало допускать, чтобы это произошло, но они у него уже есть. Я очень хорошо знаю Ким Чен Ына», — сказал Трамп.

Ранее в тот же день Трамп поручил своим помощникам организовать переговоры с Ким Чен Ыном.

При этом конкретные сроки и формат возможной встречи пока не уточняются.