Трамп заявил о надежде встретиться с Ким Чен Ыном до конца года
20 Августа 2026, 04:24
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20 Августа 2026, 04:2420 Августа 2026, 04:24
34Фото: Pixabay.com
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца 2026 года.
Как передает Report со ссылкой на Fox News, американский лидер отметил, что хорошо знает северокорейского руководителя и надеется на новые переговоры.
«Я рассчитываю встретиться с Ким Чен Ыном в конце этого года... У него есть 57 очень мощных ядерных боеголовок. Не следовало допускать, чтобы это произошло, но они у него уже есть. Я очень хорошо знаю Ким Чен Ына», — сказал Трамп.
Ранее в тот же день Трамп поручил своим помощникам организовать переговоры с Ким Чен Ыном.
При этом конкретные сроки и формат возможной встречи пока не уточняются.
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