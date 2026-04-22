Трамп заявил о паузе в ударах по Ирану до завершения переговоров

По словам Трампа, решение связано с разногласиями внутри иранского руководства и просьбами со стороны Пакистана. В частности, он упомянул фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Шахбаза Шарифа.

«Ввиду серьезного раскола в иранском правительстве, что неудивительно, и по просьбе фельдмаршала Асима Мунира и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, нас попросили приостановить наши удары по Ирану до тех пор, пока его лидеры и представители не выработают единое предложение. Поэтому я приказал нашим военным продолжать блокаду и во всех остальных отношениях оставаться в готовности и дееспособными, и, следовательно, продлю прекращение огня до тех пор, пока не будет представлено их предложение и не завершатся переговоры в ту или иную сторону», — написал Трамп.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что решение об участии иранской делегации в переговорах в Исламабаде пока не принято.

«Мы подошли к этим переговорам с доброй волей и серьезным настроем, но одна из сторон продемонстрировала отсутствие серьезности и доброй воли… Они часто меняют свою позицию, постоянно меняют мнение, угрожают военными преступлениями», — сказал Багаи.

При этом он не уточнил, какие именно условия Иран выдвигает для возвращения к переговорам, отметив, что этот вопрос еще обсуждается.

Сейчас ведется работа над созданием условий для возобновления переговоров до истечения срока перемирия, о котором говорил Трамп.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Исламабад предпринимает «искренние усилия», чтобы убедить Иран принять участие во втором раунде переговоров.

Таким образом, после нескольких дней неопределенности стало ясно, что участие Ирана в переговорах пока не гарантировано, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия.